Ontspoorde kangoeroe bij Staphorst met lasso gevangen

Met een zelfgemaakte lasso kon een ontsnapte kangoeroe vanmiddag gevangen worden in Staphorst. Het diertje liep even daarvoor nog op de treinsporen tussen Zwolle en Meppel . De kangoeroe, een wallaby, raakte licht gewond en wordt opgevangen door dierenbescherming Noord-Overijssel.

Enkele cafégangers van Café Spoorzicht in Staphorst zagen het diertje voorbij huppelen. Enkele tellen eerder had de kangoeroe het treinverkeer tussen Zwolle en Meppel grondig verstoord. Door het signalement liet NS de treinen vertragen en zelfs even stoppen.

Ronald Timmerman liet zijn drankje even op de toog staan en schakelde buiten de hulp in van Patrick Dunnik. ,,Ik woon om de hoek. Samen wilden we proberen de wallaby te vangen.'' Eerste pogingen mislukten, de kangoeroe sprong volgens Dunnik over de graaiende armen van zijn vriend heen.

Lasso

Dunnik besloot om ,,even een stropje in een touw te leggen.'' Met de zelfgemaakte lasso lukte het wonderwel om de kangoeroe binnen enkele minuten te strikken. Dunnik blijft bescheiden over zijn cowboytalent. ,,Het was meer geluk dan wijsheid.''

Twee toegesnelde agenten hielpen het dier in bedwang houden en belden de dierenambulance. Volgens dierenbescherming Noord-Overijssel is de kangoeroe licht gewond. Waar het ontsnapte dier vandaan komt is niet geweten. De kangoeroe werd al sinds maandag gesignaleerd in de regio.