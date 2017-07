Ontucht in Poeldijk: 'Waarom moet dit opgerakeld?'

In Poeldijk zwijgen sommige inwoners liever nog steeds over de grote ontuchtzaak die het Westlandse dorp teisterde in de jaren ’60. Dat misdienaars seksueel werden misbruikt was een publiek geheim. Maar na de publicatie in deze krant trok alsnog een schokgolf door het dorp.

Natuurlijk wist niet iedereen ervan, er werd tenslotte niet openlijk over gesproken. Dat de pater in een katholiek bejaardentehuis vijf jongens uit de buurt seksueel misbruikte, werd doodgezwegen. Maar de zelfmoorden van vier van de slachtoffers gingen destijds uiteraard niet onopgemerkt voorbij.

Ontsteld

Op straat reageren sommige Poeldijkers ontsteld op het nieuws dat ook hun dorp niet gevrijwaard is gebleven van ontuchtplegende priesters. ,,Ik schrik er wel van dat het in dit kleine dorp is voorgekomen”, zegt een van hen. ,,Ik denk dat de kerk het wel langer wist, maar dat het gewoon onderin een laatje is gestopt. Het is zeer zeker goed dat het nu naar buiten komt.”

Zwijgcultuur

Maar de zwijgcultuur is daarmee niet doorbroken. Anderen zijn juist boos dat de kwestie niet binnenskamers is gehouden. Een vrouw die langs de Bartholomeuskerk loopt steekt haar mening dan ook niet onder stoelen of banken. ,,Ik vind het heel erg dat dit nu in de krant staat”, roept een vrouw terwijl ze voorbij loopt. ,,Waarom moet dat allemaal nu opgerakeld worden? Dat is toch niet nodig; die ouwe koeien hoef je niet meer uit de sloot te halen.” Na haar zegje gedaan te hebben, loopt ze zonder op of om te kijken weer stug door.

Dan komt Jan Duivesteijn aanrijden in de schaduw van de ‘kathedraal van het Westland’. De van oorsprong Loosduiner woont sinds enkele jaren op een steenworp afstand van de kerk. ,,Daar zit ik tussen de Poeldijkers, nou dan weet je het wel. Die vinden het maar stom en achterlijk dat het nu allemaal opgerakeld wordt. Wat ik daarvan vind? Ik maak me er niet druk om.”

Dorpscultuur

Het is tekenend voor de horen-zien-zwijgencultuur in het dorp. Een man die net bij de slager vandaan komt haast zich te zeggen dat hij niets van de kwestie afweet en dat hij er ook niet over wil spreken. Op zijn fiets gaat hij ervandoor. Ondernemer Coos Bos slaat het tafereel met een lach gade vanuit zijn café in het hart van dorp. ,,Iedere Poeldijker weet wel iets van de zaak af. Dat het zo lang stil is gebleven, ligt aan de dorpscultuur. Er gebeuren wel meer dingen in Poeldijk, die onder de Poeldijkers blijven. Hetzelfde zal voor de andere dorpen gelden, daar gebeuren ongetwijfeld dingen die wij weer niet horen.”

De bal kwam aan het rollen toen Poeldijker Wim van Zijl de zaak aankaartte in zijn boek Het Rijke Poeldijkse Roomse Leven. Dat de kwestie inmiddels zoveel stof doet opwaaien, moet hij even laten bezinken. Aanvragen van andere media houdt hij even af. ,,Ik loop elke dag even een rondje door het dorp. Nu kreeg ik al veel reacties op het artikel. De meeste positief hoor, eigenlijk was er maar één negatief.”