Ontuchtverdachte Bart C. doet zelfmoordpoging in zijn cel

De 27-jarige Utrechter is bij zijn poging in de gevangenis in Almere behoorlijk zwaar gewond bij geraakt. ,,Het was een serieuze poging'', zegt Ties Kortman van het Openbaar Ministerie (OM). Of hij nog in levensgevaar is, weet het OM volgens Kortman niet. Ook over de manier waarop C. zichzelf van het leven wilde beroven wil het OM niets zeggen.



C. is naar een ziekenhuis gebracht nadat personeel er in slaagde in te grijpen. Daarmee is voorkomen dat de poging van de verdachte slaagde, zegt woordvoerder Jaap Oosterveen van de Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI). Of hij in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen ligt, willen het OM en de DJI niet zeggen.