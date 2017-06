Onvoorzichtiger met sociale media bij tragedie

Dat zegt hoogleraar nieuwe media Jan van Dijk (Universiteit Twente) naar aanleiding van het gebruik van sociale media rond de verdwijningen en moorden op de tienermeisjes Romy en Savannah. Tijdens de zoektocht naar Savannah plaatste iemand een foto van twee mannen van wie later bleek dat ze vrijwillig mee zochten.



Ook waren er geruchten over mannen in een donkere auto die niets met de zaak te maken hadden. ,,Emotie wint het altijd van de ratio", zegt Van Dijk. "De meeste mensen zijn eigenlijk verstandiger. Ze beseffen welk bereik ze hebben en wat het effect van roddel en speculatie is. Op scholen en in media is veel aandacht voor de negatieve kanten van het gebruik van sociale media. Daar leren we van. Maar mensen vergeten alles wanneer er erge dingen gebeuren."