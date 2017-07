Onweersbuien en bliksem zorgen voor overlast én bijzondere beelden

Een concert van de popgroep Bløf in Soestdijk moest vanwege het noodweer worden stilgelegd. Bij een varkensbedrijf in het Brabantse Heeswijk-Dinther brak rond 22.30 uur brand uit, vermoedelijk na een blikseminslag. Ook op andere plaatsen brak brand uit door blikseminslag. Zoals in Naarden, waar twee woonboerderijen getroffen werden.

Blikseminslag was ook de reden dat het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam-Centraal en rond Nijmegen stil kwam te liggen.

Geluk

Dennis Dekkers (36) uit Bavel genoot daarentegen. Hij fotografeerde de bliksem van gisteravond. ,,Onweer fotograferen is een hobby van me”, vertelt hij. ,,Om je een beeld te geven: deze twee foto's zijn er uit een serie van tot 1200 shots die ik heb gemaakt. Het is timing, setting en geluk. Je moet wel steeds rekening houden met lichtgevoeligheid. In het donker is het makkelijker. Gewoon de sluiter 10 seconden open zetten en wachten."

Hij kijkt met een goed gevoel terug. ,,Het was een heerlijke avond. Ik heb deze foto’s vanaf het terras gemaakt. Het is dus een hobby, maar ik vind het ook leuk om te genieten van het spektakel.”

Volledig scherm Bliksem gezien vanuit Nieuw Wolfslaar. © Dennis Dekkers

Er zijn gisteravond meer bliksemschichten en hagelstenen vastgelegd. Een selectie uit het hele land:

Ook in België ging het flink tekeer.

Zomers warm

De buien hebben de zomerse warmte nog niet verdreven. Vandaag, maar ook zaterdag wordt het vooral in het binnenland zomers warm. Op beide dagen wordt het op de warmste plaatsen 25 tot 28 graden. Pas in de nacht naar zondag komt de echte verkoeling.