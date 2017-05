'Ook in Nederland schieten ouders door met supergezond eten'

In België overleed een baby, omdat het geen babymelk kreeg, maar rijstmelk, graanmelk en havermelk. In Nederland is dat nog niet voorgevallen, maar ook hier slaan sommige ouders door in hun ambitie om kinderen gezond te voeden. De wetenschappelijke vereniging AJN Jeugdartsen Nederland maakt zich zorgen.

De Belgische moeder stond deze week huilend voor de rechter, omdat ze wordt vervolgd voor het opzettelijk weigeren van voedsel. Ze stond vier keer per nacht op om haar zoontje te eten te geven, hoe kon haar dat dan verweten worden? Maar feit is dat haar zeven maanden oude baby in juni 2014 overleed aan ondervoeding en uitdroging. Hij woog toen nog 4,3 kilo.

Peter S. (34) en Sandrina V. (30) gaven het kind geen babymelk, maar alternatieve papjes van rijstmelk, graanmelk en havermelk. Ze dachten dat het kind niet tegen gluten en lactose kon, maar dat werd niet door een arts vastgesteld. Het openbaar ministerie verwijdt ze nu het opzettelijk weigeren van voedsel. Ze kunnen daarvoor achttien maanden de cel in draaien. Op 14 juni doet de rechter daarover uitspraak.

Zo ver als met deze Belgische baby, is het in Nederland nog nooit gekomen en het is een uitzonderlijke situatie, maar in theorie kan dit ook hier voorvallen, zegt Mascha Kamphuis, voorzitter van AJN. Ze kent voorbeelden van ouders die er extreme ideeën over voedsel op na houden. ,,De keuze die zij maken in wat ze eten, werkt door op kinderen.”

Terugkerend probleem

Quote Sommige ouders schieten door in hun angst voor overgewicht en ongezond eten Mascha Kamphuis Hoogleraar voeding en farmacologie Renger Witkamp van de Wageningen Universiteit: ,,Het is een terugkerend probleem. In de jaren zeventig en tachtig was macrobiotisch eten de trend. Ook toen waren er kinderen die te weinig voedingsstoffen binnen kregen en daardoor achterstanden opliepen.” Nu zijn het ‘superfoods’ (eetbare planten en vruchten) die sinds grofweg 2007 het antwoord vormen op E-nummers, suiker, gluten, zuivel, vet en vlees.

Een verhaal dat recent veel opschudding veroorzaakte, is dat van moeder Francis Kenter die haar zoon Tom enkel rauw voedsel te eten geeft. Jeugdzorg onderzocht of ze daarmee haar zoon mishandelde en of hij uit huis geplaatst moest worden, maar dat is niet gebeurd. Eerder berichtte deze krant ook over pubers die ondervoed raken in een poging van ouders om supergezond te leven en overgewicht tegen te gaan. De jongeren krijgen door het dieet te weinig koolhydraten en calcium binnen. Kamphuis: ,,Sommige ouders schieten door in hun angst voor overgewicht en ongezond eten.”

Borstvoeding

Quote Sommige ouders geven hun baby alleen geitenmelk of biologische melk. Daar kun je over discussiëren, maar wat zit er nou in rijstmelk? Renger Witkamp Voor baby’s is borstvoeding het allerbeste, zeggen Kamphuis en Witkamp, vanwege de vele eiwitten, mineralen en vetten. Kamphuis: ,,Vetten zijn bijvoorbeeld extreem belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. In rijstmelk zitten onvoldoende vetten en voedingsstoffen voor een baby.” Een goed alternatief voor moedermelk is speciale babymelk uit poeder. Witkamp: ,,Sommige ouders geven hun baby alleen geitenmelk of biologische melk. Daar kun je over discussiëren, maar wat zit er nou in rijstmelk? Wat suiker en geen eiwitten. Dit is gewoon mishandeling.”

Als ouders andere ideeën hebben over voeding, doen ze er goed aan om dat te bespreken met een jeugdarts op het consultatiebureau. ,,Ouders kunnen best afwijken van de reguliere adviezen, maar blijf daarover in gesprek”, zegt Kamphuis. Er zijn bijvoorbeeld ouders die eerder met vast voedsel willen beginnen dan het consultatiebureau aanraadt. ,,Wij geven dan bijvoorbeeld het advies om daarmee te beginnen als het kind rechtop kan zitten, om de kans op verslikken te verkleinen.”