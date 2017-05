Ook je eigen cluppie straks gefilmd; Komt dat schot!

Dit is hoe dat idee er uitziet: aan twee palen achter de doelen op een sportveld hangen in totaal vier camera’s, die niet alleen opnemen, maar ook kleuren en looprichtingen herkennen. Speciale algoritmes moeten in die signalen vervolgens patronen ontdekken. Epping: ,,Als vijf mensen op de doellijn staan, twee op de kop van de cirkel en één in de hoek, dan weet een hockeyer: daar wordt een strafcorner genomen. Dat moesten die algoritmes dus óók gaan herkennen. Maar ook een overtreding, een afgeslagen aanval of een doelpunt.’’



Dat lukt de technici uit Twente uiteindelijk. En zo is er nu de eerste versie van de automatische samenvatter. De beelden van een wedstrijd gaan naar een server even verderop, waar software automatisch alle hoogtepunten selecteert en samenvoegt. Een kwartier na de wedstrijd ligt een complete samenvatting klaar. ,,Voor trainers is dit ideaal. Zeker in de jeugd. Kinderen zijn zo visueel ingesteld. Je kan tien keer uitleggen dat de linksback verkeerd staat te dekken. Maar als je het kunt laten zien, komt het pas echt binnen.’’



Het systeem, dat de naam 360SportsIntelligence krijgt, wordt eerst getest bij zijn eigen hockeyclub. Daar is het meteen populair, zegt technisch bestuurslid Martijn Wildeboer. ,,We laten alle teams die willen ermee werken: zo krijg je ook niet het verhaal dat het alleen voor de grootste talenten is. Het is niet alleen leerzaam, maar ook gewoon leuk. Als je hebt gescoord, kun je dat fragment zo opzoeken en het online zetten, of aan je oma laten zien. Zelfs spelers in mijn eigen veteranenteam zetten nu hun doelpunten op Facebook.’’