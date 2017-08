Ook onderzoek naar besmetting kippenvlees

De NVWA onderzoekt of fipronil ook in kippenvlees zit. De verboden insecticide is ook gebruikt bij een aantal vleeskuikenbedrijven, blijkt uit de administratie van het verdachte Chickfriend. Die bedrijven zijn geblokkeerd.

,,Deze week gaan we proefslachtingen doen om te kijken of fipronil in het vlees zit. Afgelopen weken is al onze aandacht gericht geweest op eieren,'' zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het Wageningse onderzoeksinstituut voor voedselveiligheid Rikilt pleit voor onderzoek naar de gifstof in meer voedingsmiddelen. ,,Tot een paar weken geleden hebben we nooit getest of fipronil in eieren, vlees of zuivel zit,'' zegt manager Leen van Ginkel. ,,Als je ergens niet naar zoekt, zul je het ook nooit vinden.''

Bloedluis

Gisteren werd bekend dat zich opnieuw elf Nederlandse eierboeren hebben gemeld die bloedluis in hun stallen hebben laten bestrijden door Chickfriend.