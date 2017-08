Op hol geslagen klokkenspel houdt Amsterdammers uren wakker

Het spelen van het carillon begon rond de klok van vier uur 's nachts. Enkele buurtbewoners konden niet slapen en belden de politie om te klagen. Die kon echter weinig uitrichten op het nachtelijke tijdstip. Goedhart: ,,Ik ben de hele nacht gebeld. Door politie, door de calamiteitendienst... maar ik kan alleen mensen doorsturen: een ambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft de sleutels. En als hij niet wakker wordt, dan kan ik er niets aan doen.''



De toren is eigendom van de gemeente Amsterdam, maar daar was 's nachts niemand te bereiken. Dat is al sinds 1820 het geval. Maar pas onlangs zijn de sloten veranderd waardoor Goedhart nu niet meer bij het carillon kan komen. ,,Tja, en als er dan een technisch defect optreed, dan moet er wel iemand zijn die direct komt.''



De slagklokken dienen om het uur en half uur aan te kondigen maar spelen niet mee in het handspel van het carillon. De uurslagklok die tussen de carillonklokken hangt, is met ruim 7500 kilogram de zwaarste klok van Amsterdam. Het lukte pas om acht uur vanochtend om de klokken van de Westertoren tot stilte te krijgen. ,,Het klokkenspel is eigenlijk speeldoosje met pinnetjes dat rond draait. Elk kwartier speelt het een kort deuntje en elk uur een wat langere. Dat bleef nu maar achter elkaar spelen'', legt de Amsterdamse koster, die al 19 jaar vlak naast de toren woont, uit. Waarom? ,,Geen idee. Het is een puur mechanisch defect.''