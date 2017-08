Op naar het strand! De zomer komt terug

Wie woensdag vrij heeft, is een bofkont. Het wordt namelijk een schitterende dag volgens Weerplaza. De temperatuur is maximaal 24 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Er is weinig wind en het blijft bovendien de hele dag droog. Hoewel de warme lucht gepaard zal gaan met wat sluierbewolking, drukt dat de pret niet. Leg de strandspullen maar vast klaar!

Deze mooie dag hebben we te danken aan een hogedrukgebied. Dit ligt maandag al boven ons land, dus het weerbeeld wordt vanaf die dag sowieso wat rustiger. Afgezien van een spat regen in het zuidwesten en het uiterste zuiden. Ook dinsdag lijkt het een uiterst aardige dag te worden met 22 graden in het noorden tot 25 of 26 graden in het zuiden.