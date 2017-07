Op vakantie op zwarte zaterdag? Dat doen we altijd!

Om kwart voor vijf vanochtend stonden ze al in de file bij Parijs. ,,Toen dacht ik wel even: dat begint lekker, die zwarte zaterdag’’, zegt Remko van de Vlag uit Baarn. Om half één ’s nachts was hij al in de auto gestapt, samen met zijn vrouw en twee dochters (6 en 8). Op weg naar hun vakantiebestemming, een dorpje 200 kilometer boven Bordeaux. ,,We dachten: dan zijn we voor vijf uur Parijs voorbij. Want anders heb je echt een probleem. Maar dat ging dus mis.’’



Van de Vlag en zijn gezin zijn in goed gezelschap. Want naar schatting 300.000 Nederlanders vertrekken vandaag richting het zuiden, op weg naar de zon die elders in Europa wél schijnt. En daarvoor moeten ze lange files op de koop toe nemen. In Duitsland en Zwitserland stonden ’s nachts al lange files, in Frankrijk kwam de drukte rond vier uur vannacht al op gang: toen stond daar al meer dan 100 kilometer file. ,,Uitzonderlijk lang’’, aldus de Verkeersinformatiedienst. Rond twee uur vanmiddag telde de VID in totaal 1209 kilometer file op de Europese wegen, waarvan 610 kilometer in Frankrijk. ,,Net iets rustiger dan op zwarte zaterdag vorig jaar, maar veel scheelt ’t niet’’, aldus de VID.