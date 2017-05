Opnieuw plofkraak op pinautomaat in Gelderse Terborg

De politie doet onderzoek naar de manier waarop de plofkraak gepleegd is. De straat is voor onderzoek afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open.



In oktober werd gepoogd dezelfde pinautomaat op te blazen. Dat is toen mislukt. De daders lieten toen kraaienpoten achter om de politie af te schudden. In de dagen daaraan voorafgaand was een pinautomaat in het nabijgelegen Beek het doelwit.



De Rabobank heeft recent laten bij pinautomaten weten beveiligers in te gaan zetten die 's nachts surveilleren. Ook in Terborg gaat het om een automaat van deze bank.