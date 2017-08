Oproep aan ouders: Oefen de fietsroute met je kind

Maandag beginnen de eerste scholen aan het nieuwe schooljaar en vooral brugklassers moeten dan oppassen, blijkt uit de statistieken. ,,In september is onder 12-jarigen het aantal slachtoffers aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen'', verklaart verkeerskundige Maura van Strijp van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). ,,Ook zien we dat er in de middag- en avondspits meer slachtoffers vallen dan in de ochtendspits.'' Grootste risicogroep zijn kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, en dus een nieuwe en vaak langere reis moeten maken.

Veilig Verkeer Nederland roept ouders daarom op om dit weekend de schoolroute met hun kinderen te oefenen. ,,Vandaag en morgen is er nog voldoende tijd om met de kinderen de nieuwe route naar school te oefenen'', betoogt voorman Felix Cohen. ,,Elke vader en moeder wil zijn kind ’s avonds weer aan de keukentafel hebben, dus raad ik aan om de nieuwe fietsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken.''



Cohen raadt ouders en verzorgers aan om brugklassers en kinderen die naar een nieuwe school gaan vast bekend te maken met de nieuwe route. ,,En check de fiets zelf: werken de remmen nog goed? Is de hoogte van het zadel en het stuur nog goed afgestemd op de groei van de kinderen? Als er een krat of mand op de fiets zit, kun je dan ook met schooltas erin nog wel soepel sturen?''

Smartphone

Belangenorganisatie Veilig Verkeer Nederland, die maandag de jaarlijkse campagne 'De Scholen zijn weer begonnen' aftrapt, adviseert ook om afspraken te maken over het gebruik van mobieltjes in het verkeer. ,,Door al fietsend te appen en te mailen en daarop te reageren mis je anders hele stukken.'' Hij benadrukt dat ook bellen en luisteren naar muziek tijdens het fietsen 'enorme afleiders' zijn. ,,Doordat je het verkeer om je heen niet hoort en niet waarneemt als je een nieuwe song opzoekt.'' Ook al is dat soms misschien lastig, het helpt volgens hem enorm als ouders hierbij zélf ook het goede voorbeeld geven. ,,Zowel op de fiets als in de auto.''