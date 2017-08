Oproep Duitse krant: 'Geef kaarten voetbalfinale terug aan Nederland'

'Unser Traum vom Halbfinal und Endspiel is geplatzt' ('Onze droom van de halve finale en de eindstrijd is uiteengespat') schrijft de Westfälische Nachrichten. De Oranje-leeuwinnen zitten nog wel in het toernooi. ,,Door onze kaarten nu terug te geven is er sprake van een win-win-situatie.'' Voor veel Duitse voetballiefhebbers is de finale niet meer zo interessant, de Nederlandse buren daarentegen hebben er alles voor over nog een kaartje te bemachtigen.