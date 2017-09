Oud-politicus Linschoten voor de rechter

Dat gebeurde volgens het OM over de jaren 2010 tot en met 2012, met zijn eigen bv's. Het geschatte nadeel voor de Staat ligt volgens het OM rond de 100.000 euro.

De zestigjarige Linschoten heeft tegenover media ontkend dat hij fraude heeft gepleegd.



In het FD zei hij dat zijn enige fout is dat hij zijn boekhouder onvoldoende heeft gecontroleerd. Hij zei verder dat hij financieel aan de grond zit.



Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberalen.



Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten onder meer bij verzekeraar Interpolis en richtte hij zijn bedrijf Vemako consultancy op. Ook was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). In 2009 was hij nog enige maanden actief voor de in dat jaar omgevallen DSB Bank van Dirk Scheringa.