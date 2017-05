Oud-veiligheidsbaas wil minder privacy in strijd tegen terreur

Je kunt nooit zeggen dat de aanslag in de Manchester Arena voorkomen had kunnen worden. ,,Maar met behulp van camerabeelden en big data kunnen we het risico wel veel kleiner maken”, zegt Pieter Cobelens, voormalig baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

,,Over sommige dingen moet je niet willen discussiëren”, vindt Cobelens. De vraag of privacy ondergeschikt is aan onze eigen veiligheid is totaal geen issue voor de generaal-majoor. ,,Als ik dood ben, heb ik niets aan privacy.” Als het aan hem ligt, worden de maatregelen voor de nationale veiligheid flink opgeschroefd. Te beginnen met het gebruik van bewegende beelden.

,,In Nederland hoor je dan al snel dat we de richting van een politiestaat op gaan. Dat vind ik onzin”, zegt de oud MIVD-baas. ,,Cameratoezicht, biometrie en het opvragen van camerabeelden van private ondernemingen vergroten de kans om verdachte zaken waar te nemen.” Hij wijst er op dat het dreigingsniveau in ons land op niveau 4 staat, op een schaal van vijf. ,,Dat kan bijna niet hoger. De overheid zou er alles aan moeten doen om meer informatie te krijgen.”

Gemeenplaatsen

Dat extra toezicht is volgens Cobelens vooral belangrijk op gemeenplaatsen, zoals de wachtrijen buiten stadions. ,,Als je eenmaal de poortjes door bent, is het risico een stuk kleiner. Iets binnensmokkelen is echt niet zo makkelijk. Buiten het stadion is het veel linker. Je moet de drempel om daar een aanslag te plegen ook veel hoger zien te leggen.” Dat kan volgens Cobelens door databanken met elkaar te combineren.

Quote Een miljonair uit een nette wijk in Londen pleegt niet zo snel een aanslag. Pieter Cobelens, voormalig directeur MIVD

,,Het zijn vaak mensen die al in diverse databanken voorkomen. Als we die combineren en meer camerabeelden gebruiken, kun je het risico verkleinen. Alle informatie die je kunt gebruiken, móet je ook gebruiken als het gaat om onze eigen veiligheid. En ook alleen dáárvoor.”

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de overheid, meent Cobelens. De bezoekers aan festivals of voetbalwedstrijden kunnen ook een steentje bijdragen. ,,Mensen komen daar om te genieten, maar het is handig als ze zelf ook goed om zich heen kijken. Als je bijvoorbeeld iemand met een grote rugzak ziet lopen, stap dan even op een beveiliger af. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.”

Hypocrisie

De oud-MIVD’er hekelt de hypocrisie van Nederlanders als het gaat om hun eigen veiligheid. ,,Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen een grote mond over privacy. Onze houding is nu vergelijkbaar met die van de Amerikanen vóór 9/11.”