Ouder slaat scheidsrechter met stoel na verloren hockeywedstrijd

Toen Van der Waart de overwinning wilde gaan vieren in het clubhuis, hoorde hij rumoer. Vervolgens zag hij een persoon op de grond liggen. ,,Ik was geschokt. Niets rechtvaardigt het om een scheidsrechter met een stoel te slaan. Dit is van de zotte!’’



De verwondingen van de scheidsrechter zouden dankzij snel ingrijpen van omstanders relatief meevallen, maar mentaal is hij gebroken, zegt Van der Waart. Het slachtoffer zelf wil niet praten met de pers en heeft volgens de politie afgezien van aangifte.



Een geluk bij een ongeluk: de meiden hebben er weinig van meegekregen, zeggen beide coaches. De thuisploeg stond onder de douche en de bezoekers waren al weer op de weg terug.



,,Toen we hoorden van het incident, hebben we direct de hockeybond ingeseind’’, aldus zegsman Alexander Bakker van HCR. ,,Dit verwacht je niet. Het betreft iemand die we goed kennen. We hebben hem niet de toegang ontzegd, maar hopen dat hij zo verstandig is niet te komen.''