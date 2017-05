Ouders hopen dat Giovanni na titel Feyenoord in Nederland blijft: 'Laat hem maar lekker even hier'

Een Ollie en een beertje met rood-wit shirtje zijn de enige voorwerpen die in huize Van Bronckhorst in Krimpen aan den IJssel verwijzen naar Feyenoord. Elders in huis slingert ook niet stiekem een shirt of sjaaltje. Feyenoord zit in je hart, zeggen vader Victor en moeder Francien. ,,Alleen bij het Nederlands elftal doe ik een oranje shirt aan. Maar wel met mijn high heels eronder.'' Goed gekleed gaan heeft Giovanni van geen vreemde.



Tot Giovanni ter wereld kwam -,,hij werd geboren met een bal aan zijn voet''- was Francien nooit zo bezig met Feyenoord. Handbal was haar ding, en Krimpen ligt ook niet echt onder de rook van de Kuip. Voor Victor is dat anders. In de Rotterdamse wijk Sportdorp ontkom je niet aan een rood-wit hart. ,,Veel schoolvriendjes speelden bij de club, met mijn vader ging ik naar wedstrijden.'' Deed ie dat niet, dan wist ie wel een plekje naast het spoor vanwaar hij toch kon meekijken. ,,De Kuip had van opzij toen nog glas.'' Na de wedstrijd verzamelde hij de lege bierflesjes bij het stadion. Het statiegeld was een leuke bijverdienste.



Maar de echte Feyenoordkoorts ontstond pas in 1970, toen de club van Zuid de Europa Cup won. ,,Ik herinner me die periode als een groot feestjaar, ook omdat in Rotterdam C70 werd gehouden met een kabelbaan door de stad en feesten in alle wijken. Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt.''

Stadhuis

Ze hopen dat het zondag net zo'n feestje wordt. Vanwege hun baan, Victor en Francien werken allebei bij de gemeente Rotterdam, weten ze hoeveel moeite wordt gedaan om alles in goede banen te leiden. ,,Op het stadhuis wordt dag en nacht doorgewerkt'', zegt Victor, die wel kleine incidenten vreest. ,,Onder invloed van drank en pillen gebeurt altijd wel wat. Maar ik geloof niet dat het zo massaal uit de hand loopt als in 1999.''



Met zijn schoondochter en oudste kleinzoon zit Victor bij Excelsior op Woudestein om daarna -bij winst, en daar gaat pa Van Bronckhorst wel vanuit- met de bus richting Kuip te gaan, waar Francien hem met de rest van de familie opwacht.



Wedstrijden van Giovanni zijn een echt familieding. Dat was zo toen hij nog voetballer was, dat is nog steeds zo sinds hij trainer is. En dus zitten ze bij thuiswedstrijden in de Kuip en bekijken ze uitwedstrijden op tv. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd, waarbij Giovanni vrijwel altijd aanschuift. Francien: ,,We zijn heel hecht, wonen niet voor niets allemaal bij elkaar in de buurt.''



Ze verheugen zich op de huldiging van maandag, al was het maar omdat Francien en Victor een van de weinige ambtenaren zijn die de Burgerzaal van het stadhuis in mogen. ,,Ik ken veel collega's die dat ook wel zouden willen'', zegt Victor. ,,Maar die dag gelden heel strenge maatregelen op het stadhuis. Als je er niets te zoeken hebt, kom je er niet in, ook al werk je bij de gemeente.''

Volledig scherm Coach Giovanni van Bronckhorst (l) tijdens de training van Feyenoord. © ANP

Prijzen