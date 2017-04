Ouders weggestuurde Jayden zien af van rechtszaak tegen voetbalclub RBC

De voetbalrel rond de 7-jarige Jayden Luijten lijkt ten einde. Moeder gaat niet naar de rechter om het royement van haar zoontje door voetbalclub RBC aan te vechten. Zijn oude voetbalclub SC Gastel wil het ventje graag terug.

Katie Luijten is sufgebeld door de media. Zoontje Jayden moest weg bij de voetbalclub omdat vader en moeder zich langs de lijn niet weten te gedragen. ,,Echt onzin. We roepen weleens wat, maar altijd positief naar onze eigen zoon.’’

Kleine Jayden is dol op de bal. Drie keer per week traint het voetbaltalentje een uur. ,,Iedere ouder vindt zijn kind goed, maar Jayden is echt een van de betere,’’ zegt moeder. Zijn talent werd ook opgemerkt door een scout van RBC uit Roosendaal toen hij speelde bij SC Gastel in het naburige Oud Gastel.

Afgelopen winter zat de carrière van het knulletje even in het slop. Hij maakte een vervelende smak van de duikplank en kon een tijd niet spelen. ,,Eind maart was hij weer fit, dat zei de arts ook. Met de trainster spraken we af dat hij 2x10 minuten mocht spelen. Maar hij speelde 17 minuten en toen werd hij gewisseld, dus 3 minuten mínder speeltijd dan afgesproken. RBC is een dure voetbalclub. Daar betaal ik toch niet voor?’’

Quote Andere ouders dreigen hun kind van de club te halen als wij niets deden RBC-voorzitter Hermsen In de kantine ging moeder verhaal halen bij de clubleiding. Ze ging ‘harder praten’ want ze was boos. En ze gooide ook een paar vloeken tussen de zinnen door, geeft ze toe. ,,Maar ik heb niemand uitgescholden.’’ En in de groepsapp ging het ook weleens fel, bijvoorbeeld de keer dat er kleding en voetbalschoenen bij de tegenpartij achtergebleven waren. ,,Wie is daar nu verantwoordelijk voor? De teammanager of een kind van 7 jaar?’’

,,Mevrouw noemt een paar incidenten, maar het extreme wangedrag gebeurde keer op keer. Ouders denken tegenwoordig al snel dat hun kind een Cruyffje is,’’ zucht RBC-voorzitter Jos Hermsen. Bij een uitwedstrijd in Tilburg werden vader en moeder Luijten zelfs door de scheidsrechter weggestuurd omdat ze zich misdroegen langs de kant. ,,Het ging zo ver dat andere ouders zeiden dat ze hun kind van de club zouden halen als wij niets deden.’’

Moeder Luijten zegt dat ze langs de lijn altijd positief was. ,,We mochten niet meer bij RBC komen. Maar Jayden moest spugen als hij moest spelen zonder ons langs de lijn. Dat kan toch niet? Dus toen zijn we toch meegegaan.’’

Andermaal schonden de ouders de afspraken, oordeelde RBC. Jayden werd geroyeerd. Te felle ouders die de club in diskrediet brengen horen niet langs de lijn, vindt de vereniging. Vorig jaar werd er ook al een jeugdlid geroyeerd omdat de ouders niet te handhaven waren. De ouders van Jayden hebben overwogen een advocaat te nemen. ,,Dat doen we toch maar niet. Daar wordt Jayden niet beter van.’’