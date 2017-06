Overnachten in het Rijksmuseum: Stefan deed het gewoon

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft vanochtend zijn 10 miljoenste bezoeker ontvangen sinds de opening van het vernieuwde museum in 2013. Voor de gelukkige bezoeker, Stefan Kasper uit Haarlem, wachtte een unieke verrassing. De tekenleraar van het Montessori College mag als eerste persoon een nacht doorbrengen in het museum.