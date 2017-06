Oververhit? Ook bruggen hebben daar last van

Niet alleen mensen hebben last van de hitte, ook de infrastructuur heeft het soms zwaar te verduren met deze hoge temperaturen. Op veel plekken in Nederland worden stalen bruggen dan ook gekoeld, zoals in Rotterdam. Sinds vanochtend vroeg zijn daar diverse teams van de gemeente continu bezig met het nat houden van de bruggen. ,,Met name stalen bruggen hebben last van uitzetten. Dat kan tot problemen leiden met het open en dicht gaan", aldus Brigitte Moratis, woordvoerder van gemeente Rotterdam.