Pandamiljardair koopt bouwgrond bij tippelzone

In zakenblad Quote spreekt Boekhoorn van een mooie deal. De andere investeerders zijn Boekhoorns zakenvriend Eric Companjen en drie anderen die anoniem willen blijven. Companjen rept tegen Quote van een ‘forse investering, betaald aan een gelukkige partij’. Ze doen geen verdere mededelingen over de transactie.

Het gebied is al jaren in afwachting van nieuwbouw. Op de grond die is gekocht, is bouwmarkt Praxis gevestigd. Het voormalige distributiecentrum van V&D is gesloopt.