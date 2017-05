Panden, auto's en miljoenen in beslag genomen bij actie tegen misdaad-gsm's

De kettingbrief raakt nooit uit de gratie

16:02 Hij is van alle tijden: de kettingbrief die je wel móet doorsturen, want anders is onheil, rampspoed en verderf onoverkomelijk en kun je fluiten naar een gelukkig leven. De laatste tijd duiken ze weer steeds vaker op, zoals deze week in Spijkenisse waar jonge kinderen een afstotelijke horrortekst door moesten whatsappen, anders zouden ze hun moeders afgehakte hoofd op de wasmachine vinden.