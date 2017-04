PAR wint verkiezingen Curaçao, MFK van Schotte op de derde plek

PAR zou op basis van de inmiddels getelde stemmen 25 procent hebben behaald. MAN, die vorig jaar nog de grootste werd, staat op 20 procent. MFK behaalde 19 procent van de stemmen. Op Curaçao werden gisteren verkiezingen gehouden voor een nieuw parlement. Die verkiezingen zijn afgedwongen door de Rijksministerraad in Den Haag, nadat het huidige interim-kabinet onder leiding van de MFK de verkiezingen wilde uitstellen. Tussen 08.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds (lokale tijd) konden meer dan 120.000 mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In totaal deden elf partijen mee.

De PAR leverde voor 2010 verschillende minister-presidenten als Miguel Pourier, Etienne Ys en Emily de Jongh-Elhage. Nu wordt de partij geleid door Eugene Rhuggenaath.



Curaçao wordt momenteel geregeerd door een interim-regering onder leiding van de MFK. Deze partijen hebben met deze uitslag geen meerderheid meer. Schotte is oud minister-president van Curaçao. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Hij is in afwachting van hoger beroep van zijn zaak op vrije voeten.