Parkeerruzie kasteelmuseum Ruurlo escaleert

Melchers, ook wel bekend als de mecenas van de Achterhoek, is boos en teleurgesteld. De 79-jarige steenrijke zakenman schonk Ruurlo het Willinkmuseum, dat eind juni zijn deuren opende. Dat kostte de gemeenschap geen cent. De belangstelling in de eerste weken is zo groot dat er een parkeerprobleem is ontstaan. Diverse bezoekers die hun auto in de berm parkeerden, kregen een boete van 100 euro. Dat is Melchers in het verkeerde keelgat geschoten. Overleg hierover liep vast. ,,Met de burgemeester wissel ik geen woord meer. Vanaf nu gaat de communicatie per kort geding.”