Partners nemen flink belang in Air France-KLM

Fotograaf wil was op de lijn een gezicht geven

15:37 Wat is er nou alledaagser dan een waslijn? Fotograaf Wijgert-Jan van As ziet echter meer dan een touw vol natte onderbroeken en sokken. Voor zijn project ‘Waslijnen vol verhalen’ vereeuwigt hij waslijnen in Nederland. ,,Ik wil de was aan waslijn een gezicht geven.’’