Pasen is niet meer het traditionele feest dat het ooit was

Maar het gaat hier om een storm in een glas water. Juist Pasen is al lang niet meer het traditionele feest dat het ooit was. Vraag menig Nederlander naar de betekenis ervan en zij staan met hun mond vol tanden. Pasen is voor veel mensen een extra lang weekend in de mooiste tijd van het jaar, de lente. Met eieren rapen en dagjes uit, naar de Keukenhof, naar zee, het pretpark, of, als niemand het meer weet, naar de meubelboulevard. Pasen is door de jaren heen de allemansvriend onder de feestdagen geworden.