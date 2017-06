Persoon overleden na aanrijding met brandweerauto in Deventer

Emotionele deelnemers Strong Viking herdenken overleden Gitte

18:51 De baan met obstakels tijdens de Strong Viking in het Wijchense recreatiegebied de Berendonck is een metafoor voor de hindernissen die de 38-jarige Mike Helgers de komende maanden en jaren moet overwinnen. Vorige week overleed zijn vrouw Gitte Leurs tijdens VenloStormt, een andere obstacle run. Vandaag herdacht hij haar, samen met andere deelnemers aan de Strong Viking in Wijchen.