'Pinnen in de collectebus, ik dacht dat ik belazerd werd'

Collectanten kunnen voortaan niet meer worden afgescheept met de smoes dat de bewoner geen contant geld in huis heeft. Een groep van 21 goede doelen investeert gezamenlijk in vijfhonderd collectebussen met ingebouwde pinautomaat, waarmee contactloos kan worden betaald. Het AD mocht op de eerste dag mee met KWF Kankerbestrijding. Op het UIT Festival in Den Haag werd de proef op de som genomen.