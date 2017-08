Plofkraak mislukt, cavia's ongedeerd

De nog onbekende daders lieten rond 03.00 uur gisternacht een zwaar explosief ontploffen. Dat vernielde niet alleen de betaalautomaat, maar ook de zijgevel van de aanpalende dierenspeciaalzaak. Getuigen hebben de politie verteld dat ze twee mensen op een scooter hebben zien vluchten, maar ook dat kort na de knal een auto wegreed.



Een deel van de dieren uit de winkel heeft tijdelijk onderdak gekregen bij de kapper, even verderop. Volgens de politie gaat het met de dieren naar omstandigheden goed.



Vorig jaar sloegen plofkrakers 79 keer toe in Nederland. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal kraken, maar sinds juli is het weer met grote regelmaat raak. In het merendeel van de gevallen maken de krakers overigens geen buit: de banken hebben hun automaten zwaar beveiligd om kraken onmogelijk te maken.