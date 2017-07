Politie neemt deel darkweb over: honderden verdachten in beeld

Geldstroom

Terwijl er in onder meer xtc, speed en cocaïne werd gehandeld, hield de politie de website nog steeds in de lucht. Al het geld dat er omging in de handel werd verzameld door het OM. Op die manier stroomde er de afgelopen dagen meer dan twee miljoen euro binnen. ,,Het was best hard werken, alle betalingen moesten verwerkt worden.'' Volgens Wil van Gemert, verbonden aan internationale organisatie Europol, heeft de actie flinke impact op de ondergrondse economie van de criminele wereld. De afgelopen maanden werden meer dan 30.000 transacties gedaan naar 36 landen, terwijl de politie alles registreerde. Van Gemert: ,,Verkopers op het darknet zijn niet zo veilig meer als ze denken.''

Arrestaties

Deze week is onder meer een topverkoper van de marktplaats aangehouden in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast zijn drie anderen aangehouden, maar meer arrestaties zullen volgen. Er zijn circa vijfhonderd kopers in beeld gekomen, onder wie ook kopers voor eigen gebruik. Daarnaast is beslag gelegd op diverse rekeningen met in totaal meer dan 1000 bitcoins, omgerekend ongeveer 2 miljoen euro.



Het Team High Tech Crime van de politie zag na de aanhouding van twee Duitse betrokkenen kans om een server in Litouwen over te nemen en in Nederland verder te laten werken, zonder dat de gebruikers dat in de gaten hadden. Sinds 20 juni was de criminele marktplaats onder supervisie in de lucht, vandaag werd hij offline gehaald. Het is de eerste keer dat de politie op deze manier is geïnfiltreerd in een criminele, virtuele marktplaats.