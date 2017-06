Politie zoekt getuigen 'mogelijk LHBTI gerelateerd' geweld in metro

Sommige mensen reageren op sociale media en zeggen het slachtoffer te herkennen vanuit de metro of daar juist nog nooit gezien te hebben. ,,We roepen slachtoffers van geweldsmisdrijven op zich te melden", zegt de politie over geweldsincidenten in de stad. Verder kan men alleen kwijt dat er ook nog niemand is aangehouden in de zaak.



Op dit moment is er nog weinig duidelijk over de precieze toedracht. Roze in Blauw schrijft in een bericht op Facebook ook bekend te zijn met het filmpje. ,,Dit filmpje roept vele reactie's op", constateert de belangengroep. Op Facebook alleen al stond de teller bij het filmpje al op ruim 300.000 vertoningen.



De politie in Amsterdam hoopt te horen van zowel de beide betrokken als van getuigen van het geweld. Op die manier kan duidelijk worden wat er precies gebeurde en wat daar aan is vooraf gegaan.