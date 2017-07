Politie zoekt Marokkaanse moordverdachte in Ede

Nederlandse fabrikant rampattractie waarschuwde al voor metaalmoeheid

11:49 De Nederlandse fabrikant van de rampattractie 'Fire Ball' in Ohio waarschuwde in 2007 al voor scheurtjes in de constructie van de attracties. Dat blijkt uit een brandbrief die naar alle eigenaren van het model is gestuurd. Fabrikant KMG vroeg exploitanten een uitgebreide inspectie te doen en zo nodig stalen verstevigingsstukken op de constructie te lassen. Bij het ongeluk in Ohio kwam een 18-jarige man om het leven.