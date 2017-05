Het diversiteitsbeleid van de politie blijft voor verhitte gemoederen zorgen. Nieuwste reden tot onvrede onder agenten is een recente sollicitatieprocedure waarin de politie-eenheid Rotterdam op zoek was naar een senior brigadier.

Blunder

De Rotterdamse sollicitatieprocedure is het zoveelste incident rond het diversiteitsbeleid van de politie. De Nationale Politie wil meer agenten werven van allochtone afkomst. ,,Er is een grote achterstand in te halen”, meldt de korpsleiding. Met name in wijken waar veel allochtonen wonen, kan een overwegend autochtone politie niet goed opereren.