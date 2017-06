Praatpaal in huis? Vanaf 1 juli kan het

'Alle vi­rus­be­smet­tin­gen terug te leiden tot Oekraïne'

13:20 Het gros van de bedrijven hoeft zich geen zorgen te maken over het computervirus dat wereldwijd om zich heen grijpt. Dat zegt Ronald Prins van beveiligingsbedrijf Fox IT. ,,Er is bij meerdere bedrijven sprake van een overreactie.”