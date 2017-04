ProRail en NS: Net nu het beter gaat, krijgen we een boete

NS en ProRail krijgen van staatssecretaris Dijksma een miljoenenboete vanwege falen op de hogesnelheidslijn. ,,Het is deels een gevolg van een erfenis uit het verleden. Daar worden we nu voor gestraft", aldus Eringa.



,,Met 78,6 procent van de hogesnelheidstreinen die op tijd reden, werd in 2016 niet aan de eis van 80 procent voldaan. Daarom is ProRail ook niet tevreden over de prestaties van de treinen op de HSL en steekt daarom ook de hand ook in eigen boezem. We hebben beloften gedaan die we niet konden waarmaken.''



Volgens Eringa werkt ProRail hard aan verbeteringen om de hogesnelheidslijn minder kwetsbaar te maken. ,,We zien dat het aantal storingen aan de infrastructuur het afgelopen jaar is afgenomen. We hebben er vertrouwen in dat we met de maatregelen het aantal storingen verder terug kunnen brengen.''