ProRail liet stoptrein Ede-Wageningen 'met opzet' ontsporen

De trein die vrijdag bij station Ede-Wageningen ontspoorde , had een rood sein genegeerd. Een zogenoemde ontspoortong zorgde ervoor dat de trein met opzet uit de rails liep en niet verder kon: het is een soort noodrem.

Volledig scherm De ontspoortong bij station Ede-Wageningen die vrijdag een trein liet ontsporen © ProRail Door de trein te laten ontsporen, is voorkomen dat de sprinter naar Arnhem op de hoofdbaan terechtkwam, bevestigt Aldert Baas van ProRail. Volgens Baas is het vrij uitzonderlijk dat een trein op deze manier wordt gestopt. ,,Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Deze beveiliging kan ook niet overal worden ingezet en alleen als de trein op lage snelheid rijdt."

Ingreep

De ontspoortong is een mechanische rem die automatisch voorkomt dat een trein op een baanvak terecht komt waar op dat moment niet op gereden mag worden.

De machinist van de stoptrein van Ede naar Arnhem negeerde vrijdag even voor 16.00 uur een rood sein. Als dat gebeurt, grijpt een automatisch remsysteem (Automatische Treinbeïnvloeding) in, maar alleen bij snelheden boven de 40 kilometer per uur. De bewuste trein reed te langzaam voor het systeem, dus deed de ontspoortong zijn werk. Baas: ,,Op dat zijspoor ligt een ontspoortong die er voor zorgt dat een trein die door rood rijdt, fysiek wordt gestopt. Het is een soort noodrem."

Het laten ontsporen van een trein is een ingreep die volgens ProRail geen gevaar oplevert voor de inzittenden of voor de trein. ,,Inzittenden voelden een klein hobbeltje. De sprinter die ontspoorde is op eigen kracht verder gereden. Er is wat schade ontstaan aan wat dwarsliggers, maar dat kan op termijn worden gerepareerd."

Onderzoek

ProRail kan niet zeggen wat er was gebeurd als de trein niet was ontspoord. Het incident wordt onderzocht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Baas: ,,Uit dat onderzoek moet blijken of er sprake is geweest van een gevaarlijke situatie."