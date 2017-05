ProRail waarschuwt selfiemakers op het spoor

Hoe groot de stijging precies is, durft woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail niet te zeggen, omdat makers van selfies vallen in de algemene categorie van spoorlopers. Dat het spoorlopen voor selfies steeds vaker voorkomt, staat volgens hem echter vast. ,,Spoorlopers zien we steeds vaker, gemiddeld 9 per dag'', zegt hij. ,,Dat zijn mensen die even de hond uitlaten of een kortere weg naar het werk nemen, maar ook steeds vaker mensen die een foto willen maken. Ze zijn de grootste externe factor van vertraging.''



De afgelopen jaren nam het aantal spoorlopers toe van 2.353 in 2012, tot 2.905 in 2015 (laatste gemelde cijfer). Een toename van maar liefst 23,5 procent. In het aantal storingen door externe factoren is die stijging terug te zien. Waren dat er in 2012 nog 4.568, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 5.556 (een toename van 21,6 procent).