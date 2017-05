Raadsels rond doodskist bij grofvuil in Amsterdam

De vrouw, die niet met haar naam in de krant wil, deed de bizarre ontdekking toen ze zelf ook grofvuil op straat zette. Schrikken deed ze naar eigen zeggen niet. ,,De kist zat vol met rommel en eromheen lagen allemaal planken. Ik heb wel ergere dingen gezien in mijn leven", klinkt het nuchter uit de mond van de bewoonster van de Deltastraat.

Verzorgingshuis

Ze sprak eerder op de avond de zoon van haar buren. Hij vertelde dat zijn ouders waren verhuisd naar een verzorgingshuis. Met de andere kinderen haalde hij de ouderlijke woning leeg. ,,Ik wilde hem nog vragen naar de kist maar was zo perplex dat ik het niet heb gedaan. Later dacht ik: wat moeten mensen nu met een doodskist in huis."

De vrouw woont naar eigen zeggen al 34 jaar in de straat. Haar buren woonden er zo'n 30 jaar. ,,We groetten elkaar maar hadden verder geen contact."

Een voorbijganger die de doodskist vanmorgen bij het grofvuil zag staan, maakte er een foto van en postte die op Twitter met de tekst: Okeee, vanmorgen Deltastraat Amsterdam-Zuid.' Dit leidde tot grappen over de vorige week afgetreden VVD-partijvoorzitter Henry Keizer. Hij raakte in opspraak door de overname van uitvaartvereniging De Facultatieve in 2012. Daarbij zou Keizer een dubbele pet op hebben gehad en te weinig hebben betaald voor het bedrijf. 'Opruimactie van het magazijn van Henry Keizer', tweette iemand.

Een cameraploeg van de Amsterdamse nieuwszender AT5 filmde het weghalen van de kist. De vuilnisophaler zei dat hij nooit eerder een doodskist bij het grofvuil had aangetroffen. ,,Wel heel vreemd dat ie zo buiten staat", verklaarde de man tegenover de verslaggever. Volgens de stadsreinigingsmedewerker lag er onder de rommel in de kist geen lijk. ,,We hebben even gekeken."