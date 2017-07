Rattenslang in achtertuin Nieuw-Vennep

VIDEO Ontucht in Poeldijk: 'Waarom moet dit opgerakeld?'

26 juli In Poeldijk zwijgen sommige inwoners liever nog steeds over de grote ontuchtzaak die het Westlandse dorp teisterde in de jaren ’60. Dat misdienaars seksueel werden misbruikt was een publiek geheim. Maar na de publicatie in deze krant trok alsnog een schokgolf door het dorp.