Reacties: vriendjespolitiek, corruptie en boevenstreken

Anita (88)

‘Niet vers van het mes? We waren de haring aan het schoonmaken toen de heren in de winkel stonden. Pure ondeskundigheid! Beoordelen bij een buitentemperatuur van 32ºC in een auto zonder koeling buiten op straat. Pure ondeskundigheid! Wij kijken naar wat onze klanten willen en die willen wel een vette haring.’



Plat&Tol (94)

‘Wij kunnen ons volledig vinden in de kritiek en gaan hier zeker mee aan de slag. We zijn na 25 jaar ook niet zomaar overgestapt van haringleverancier. Graag zien we jullie volgend jaar weer bij ons in de zaak!’



V. Schoonhoven (103)

‘Fantastisch dat we na negen jaar jullie voor het eerst mochten ontvangen. We vonden het heel leuk en spannend, maar het is jammer van jullie boevenstreken. Volgend jaar hopelijk weer.’



Tammenga (106)

‘Droevig om te horen. Ik sta al 25 jaar op deze plaats en heb altijd een redelijk goede haring. Maar het kan best dat het die dag niet goed was. Dat de vrouw niet zo vrolijk was, kan kloppen. Ze heeft problemen. Dan kunt u wel begrijpen dat de triestheid en de last van het leven er vanaf straalt.’



Schuur (111)

‘Als de keurmeesters echt kloten hadden, waren zij teruggekomen om zich voor te stellen. Als ze al bij ons geweest zijn. Ons kent ons. Allemaal vriendjespolitiek. Een ondernemer uit het noorden van het land kan hoog scoren, maar wordt nooit winnaar. Zoals de test nu word gedaan, hechten wij er geen enkele waarde aan. Een en al corruptie.’



Smit (114)

‘Ik kan mij totaal niet vinden in deze 3,5. Wij ontvingen al veel complimenten voor onze haring. De test is een momentopname, maar geeft geen goed beeld van de werkelijkheid. Heeft u geen fout gemaakt en de resultaten verwisseld?’



Goeie Ouwe Tijd (133)

‘Ik word afgeschilderd als viezerik en ben het hier niet mee eens. Er wordt vers van het mes gesneden. Wij verkopen al jaren de beste haring. Dit doet de kleine ondernemers geen goed.’



Spakenburgse Visspecialist (137)

‘Onze verkoopsters werken altijd met handschoenen aan. Het is niet zo dat de haring met de blote hand gepakt wordt. Wij gaan vanaf nu werken met een vork. De omschrijving van de haring vind ik ronduit vreemd. ,,Iets zachts en blubberigs wat daarop lijkt! Stopverf, snot, rans, niet te eten. Jakkes!” Dit klopt gewoon echt niet.’