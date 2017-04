Rechter: geen oordeel over nee-stem van Oekraïne-referendum

De politieke partij Forum voor Democratie vindt dat het veel te lang duurt voordat er een besluit wordt genomen over de uitkomst van het referendum en had daarom een rechtszaak aangespannen . ,,De Nederlandse regering heeft haar wettelijke verplichting verzaakt door eindeloos te treuzelen met de beslissing over wat te doen met de nee-stem van het Oekraïne-referendum afgelopen april", zei Thierry Baudet eerder. Het kersverse Tweede Kamerlid van FvD en referendum-aanjager, is teleurgesteld in de uitspraak en overweegt hoger beroep.

,,Omdat de rechter geen oordeel toekomt over deze vraag, laat de rechtbank in het midden welke invulling van het begrip 'zo spoedig mogelijk' de juiste is", staat in het vonnis. Ook ingrijpen in een lopend wetgevingsproces is niet aan de rechter. ,,Alleen regering en de Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk mogen oordelen over de vraag of procedurevoorschriften zijn geschonden en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn."