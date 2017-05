Rechter: vader mag zoon (12) niet dwingen chemo te ondergaan

De 12-jarige David heeft een hersentumor. Afgelopen december is de jongen bestraald, maar hij heeft de aansluitende chemokuur - die volgens artsen noodzakelijk is - geweigerd. Het kind is bang om ziek te worden van de behandeling.

Zijn vader is radeloos. Hij vreest dat de jongen beïnvloed wordt door zijn ex, die meer heil ziet in alternatieve geneeswijzen. En dus eiste hij tijdens een kort geding in Alkmaar dat David alsnog aan zijn chemokuur begint, om zo zicht te houden op overleving.

Volgens de rechter is David wilsbekwaam en in staat om de gevolgen - ook de negatieve - van zijn beslissing te overzien. De wetgeving is duidelijk, stelt de rechter. ,,Daarin staat dat wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling mogen besluiten. In die passage ligt besloten dat we moeten respecteren dat die beslissing door een kind wordt genomen."

De rechter begreep dat het een hard gelag is voor de vader, die anders wilde, maar het zelfbeschikkingsrecht van de jongen woog zwaarder. Volgens de rechter laten de rapportages over de wilsbekwaamheid van het kind geen enkele ruimte voor twijfel en hebben instanties en artsen rechtmatig gehandeld door het besluit van het kind te respecteren.

Niet depressief

Het conflict tussen de gescheiden ouders leidde er toe dat David eind vorig jaar onder toezicht van een gezinsvoogd werd gesteld. In die periode concludeerde een jeugdpsychiater nog dat de ernstig zieke jongen wilsonbekwaam was om over zijn behandeling te beslissen, maar daar kwam de zorgverlener van terug.

Na een nieuw onderzoek rapporteerde de psychiater eind maart dat David een ontwikkeling heeft doorgemaakt en heel goed kan uitleggen wat zijn ziekte en behandeling betekenen. Ook als hij zijn behandeling stopt. Hij ziet met name op tegen de bijwerkingen van de chemotherapie en de achteruitgang in zijn kwaliteit van leven. Hij is niet depressief, heeft een sterke wil om te leven, maar kan ook nadenken over de dood. David wordt honderd procent wilsbekwaam bevonden.