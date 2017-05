Rotterdam puilt uit na behalen titel

Het centrum van Rotterdam was zo overvol dat de politie mensen met plannen om naar Rotterdam te komen opriep vooral weg te blijven. Vooral op de Coolsingel en het Hofplein, waar duizenden supporters een duik namen in het water om de langverwachte titel te vieren, was het hutjemutje vol. De politiemensen, talrijk aanwezig in de kolkende binnenstad, hoefden nauwelijks in actie te komen.