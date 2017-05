Rotterdam steunt nieuw stadion voor Feyenoord

De steun van de stad betekent een enorme overwinning voor Feyenoord, dat hunkert naar een opvolger voor de huidige Kuip. Die zit wat betreft exploitatie aan zijn top, grote concerten zijn verdwenen en interlands vinden er nog maar mondjesmaat plaats. De bouw van het nieuwe stadion start in 2019 en de oplevering is gepland in 2022. Dan verhuist Feyenoord van de huidige Kuip naar het kersverse ‘icoon’ aan de rivier.



De discussie in de gemeenteraad leverde aanvankelijk weinig vuurwerk op. Al ver voor het debat was duidelijk dat Leefbaar Rotterdam (minus raadslid Dries Mosch), CDA en D66 (minus raadslid Jos Verveen) vóór zouden stemmen. Ook de ChristenUnie-SGP, PvdA, VVD en NIDA gaven groen licht. GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. ,,Dit wordt een molensteen om de nek van Feyenoord’’, waarschuwde fractievoorzitter Jeroen van der Lee.



De stad neemt nu voor 40 miljoen euro in aandelen in de toekomstige voetbaltempel, en legt daarmee de basis voor de verdere financiering van het in totaal 365 miljoen euro kostende project. Feyenoord kan hiermee eenvoudiger budget lospeuteren bij banken en andere investeerders. Die gesprekken lopen al een poosje. De bouwgrond aan de Nieuwe Maas wordt voor 60 miljoen euro verworven en er wordt 35 miljoen euro in wegen en vervoer gestoken.



,,Een bijzondere bijeenkomst, want in 11 jaar zijn we nog niet zover gekomen’’, vatte wethouder Adriaan Visser (sport, D66) de discussie samen, ,,We hebben een nieuw stadion, hergebruik van de Kuip, een gebiedsontwikkeling en een sociaal-economisch programma voor een groot deel van Zuid. Dus het is veel meer dan alleen een stadion.’’ Hiermee is het pleit nog niet beslecht. ,,Er is altijd onzekerheid. Want vijf jaar vooruit kijken, wie kan dat? Daarom komen we nog heel vaak bij de raad terug.’’