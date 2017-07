Rotterdamse vishandel winnaar Haringtest 2017

In die sfeer groeien ook de tweelingbroers Robert en Christian op. Hun eerste woordje is bij wijze van spreken ‘vis’. Zoals in veel middenstandsgezinnen draait het leven om de winkel. Van jongs af aan leren zij de handen uit de mouwen steken. Zij leren alles over vis en krijgen tegelijkertijd respect voor de klant en gastheerschap met de paplepel ingegoten. In 2000 verandert alles door het plotselinge overlijden van vader Ruud. De dan 18-jarige Robert en Christian geven beiden hun studie op en springen moeder Alice bij. Robert: ,,We hadden net ons rijbewijs, dus het was mogelijk om naar de afslag in Scheveningen te rijden.’’



De praktijk is een harde leerschool. Het is vallen, opstaan en weer struikelen. In 2006 besluiten zij de zaak te verkopen en in loondienst te gaan. Dan blijkt het bloed toch te kruipen waar het niet gaan kan. Een jaar later kopen zij de zaak terug. Met bloedgabber en ‘derde broer’ Seth (36) zijn zij sindsdien niet meer weg te denken. Christian: ,,Wij helpen de mensen zoals wij ook zelf graag geholpen willen worden.’’ Het is een detail, maar zo begroeten zij de klant bij binnenkomst en kijken hem of haar aan. Waar mogelijk spreken zij de klant bij naam aan, weten zij van de vaste klanten wat deze gaan bestellen. Seth: ,,Iedereen komt bij ons over de vloer en iedereen is even welkom. Of je nu wekelijks voor 100 euro vis koopt of alleen een scholletje.’’