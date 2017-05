Rutte 'onder de indruk' van Jesse Klaver

Politiek leider Mark Rutte heeft op het VVD-congres in Papendal onthuld dat het liberale onderhandelingsteam bij vlagen heeft geloofd in een coalitie met GroenLinks. De formatiepoging klapte afgelopen maandag.

Quote Ik ben onder de indruk geraakt van Jesse Klaver Minister president Mark Rutte Rutte verhaalde over de reactie die hij kreeg over het formeren met GroenLinks. ,,Mensen kregen de bibbers van regeren met GroenLinks. Halbe en ik dachten soms in de formatie: het zou zo maar kunnen lukken. Ik kende Klaver veel minder goed. Ik ben onder de indruk geraakt van Jesse Klaver. Nederland is beter af met mensen als Jesse Klaver in de politiek.’’ Daarop applaudiseerde de zaal met honderden liberalen.

Geen minderheidskabinet

De uitgesproken voorkeur van Rutte blijft een stabiel meerderheidskabinet van vier partijen. Een minderheidskabinet verwierp hij: ,,Dat is uiteindelijk niet de beste oplossing. De beste oplossing is een meerderheid in beide kamers.’’

Over de traag verlopende kabinetsformatie die na de breuk van GroenLinks in een nieuwe fase is gekomen, zei Rutte het volste vertrouwen in informateur Edith Schippers te hebben. ,,Verstandig dat iedereen nadenkt en dat we volgende week met een stabiel vierpartijenkabinet gaan onderhandelen.’’

Communicatiefouten affaire-Keizer

De opgestapte partijvoorzitter Henry Keizer werd vanavond uitbundig bedankt en geprezen door Rutte. Hij vond het moedig dat Keizer de aantijgingen wil weerleggen. ,,Het is een heel heftige tijd voor zijn gezin. We wensen hen succes met zijn verdediging en bedanken hem ongelooflijk voor wat hij heeft gedaan, voor de VVD.’’

Quote De communicatie verdient niet de schoon­heids­prijs Minister president Mark Rutte Rutte erkende dat er fouten waren gemaakt rond de affaire-Keizer, die zijn zakelijke deals moest verdedigen na publicaties van Follow The Money. ,,De communicatie verdient niet de schoonheidsprijs, er zijn fouten gemaakt’’ Rutte markeerde twee stellingen over integriteit. ,,Ten eerste: integriteit betekent dat je je houdt aan wet en regelgeving. Maar ook dat we niet iemand laten vallen als nog niet is bewezen of het klopt. Als we dat wel doen, wordt deze partij onveilig. We staan om je heen zolang dat niet bewezen is.’’

Daags voor de Algemene Ledenvergadering van de VVD stapte Keizer op, om verder schade aan de partij te voorkomen. Het perspectief was te slepend, het kon wel een half jaar gaan duren door de aangifte en de complexiteit van de kwestie.

Volledig scherm Henry Keizer © ANP

Onderzoek opgeschort

Vanmiddag maakte de VVD al bekend dat het onderzoek van de integriteitscommissie naar de zakelijke deal van Henry Keizer wordt opgeschort. De commissie heeft daartoe besloten omdat zich de 'uitzonderlijke situatie' voordoet dat Keizer is teruggetreden en er aangifte tegen hem is gedaan. De Commissie Integriteit van de VVD wil daarom eerst afwachten of er andere onderzoeken worden ingesteld door externe partijen met meer onderzoeksbevoegdheden.

De integriteitscommissie keek naar het handelen van Keizer bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve Groep in 2012. Hij heeft volgens journalisten van Follow the Money te weinig betaald. Hij zou bovendien een dubbele pet op hebben gehad.

Pieter Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, deed deze week aangifte tegen Keizer. Hij verwijt de vertrokken VVD-voorzitter oplichting. Keizer legde gisteren zijn functie neer.

Volgens Lakeman heeft Keizer de leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie misleid bij zijn overname van de vereniging.

'Onwenselijke situatie'

Keizer legde gisteren zijn functie neer. Keizer noemde het in zijn verklaring een 'onwenselijke situatie' dat hij komend weekend op het VVD-congres zou worden herbenoemd als voorzitter. Dit terwijl hij tegelijkertijd zijn taken als partijvoorzitter al tijdelijk had neergelegd vanwege het integriteitsonderzoek dat naar hem liep.