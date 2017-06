Ruzie met CDA gesust: Ook Schreijer accepteert ‘bonnetjesgedoe’

Annie Schreijer-Pierik en het CDA-partijbestuur gaan in vrede het weekend in: per 1 juli aanstaande laat ook de Twentse CDA-Europarlementariër elk jaar haar kantooruitgaven controleren. ,,Annie gaat er niet aan meedoen”, zoals het eerder deze week nog heette, wordt dus per 1 juli: ,,Annie gaat er wel aan meedoen.”

Het CDA-bestuur maakt dat vandaag bekend op zijn eigen site. ,,Het verschil van inzicht over de toepassing van de regeling is daarmee uit de wereld”, aldus het blijkbaar opgeluchte partijbestuur. Anders dan de vier andere CDA-Europarlementariërs liet Schreijer-Pierik de afgelopen twee jaar na haar kantooruitgaven, een forfaitair bedrag van 4300 euro per maand, door een externe accountant te laten controleren. De Twentse had geen zin in ‘bonnetjesgedoe’, haar eigen accountant meende dat een goedkeurende verklaring over de uitgaven zelfs niet mogelijk was. Met hem volgt nader overleg, zo meldt het partijbestuur.

Strakkere regels

Het CDA in Europa claimt dat het strakkere regels hanteert dan het Parlement voor de omstreden kantooruitgaven, die zeker in Nederland iedere keer grote publieke woede oproepen. Het Parlement zelf oefent geen enkele controle uit op de uitgavenpost, die per jaar toch een kleine 40 miljoen euro beloopt. In de striktere CDA-regeling zou staan dat de vijf Nederlanders enkel tegen een marktconforme prijs kantoorruimte in hun thuisland mogen huren en zou er een bovengrens zijn gesteld aan de representatie-uitgaven. De Europese CDA’ers weigeren overigens inzage in de eigen kostenregeling.

Kostenregeling