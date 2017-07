Schrijfvaardigheid kinderen holt achteruit

Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift. Uit onderzoek blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt.



Ook middelbare scholen beginnen de gevolgen te merken. Zij hebben vaker leerlingen in de klas die zelfs hun eigen handschrift niet kunnen lezen of zo langzaam schrijven dat ze de instructies niet kunnen bijhouden. ,,Bij schrijven worden zowel taalkundige als motorische vaardigheden gevraagd. Als kinderen leren schrijven hebben ze vooral aandacht nodig voor de motorische kant'', legt Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar kinderen met schrijfproblemen, uit. ,,Leerlingen moeten kilometers maken om automatisch te kunnen schrijven en de aandacht bij de lessen te kunnen houden.''



Op de pabo's is het schrijfonderwijs echter naar de achtergrond verdwenen. Ook in de klas zien leraren het belang er minder van in door de komst van tablets en laptops. Terwijl tot een jaar of 10 geleden schrijfles nog dagelijks deel uitmaakte van het lesprogramma, oefenen kinderen nu steeds minder.