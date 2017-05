Schultz: Veiligheid door Belgische kerncentrales niet in geding

Nederland kan volgens Schultz niet direct ingrijpen bij de kerncentrales van Doel (bij Antwerpen) en Tihange (vlak over de grens bij Maastricht) om de veiligheid verder te verbeteren of te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. ,,Dat is complex”, aldus de bewindsvrouw.

Quote Natuurlijk begrijp ik de ongerustheid over incidenten bij Belgische kerncentrales. Minister Melanie Schultz van Haegen

Schultz licht toe: ,,Natuurlijk begrijp ik de ongerustheid over incidenten bij Belgische kerncentrales. Ik heb hierover al meermaals onze zorgen geuit tegen Jan Jambon.” Jambon is minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in België. ,,Ook worden inmiddels regelmatig gezamenlijk inspecties uitgevoerd, hier en daar.”

Machteloos

Nederland neemt deel aan vele overleggen rondom de veiligheid, maar staat feitelijk machteloos. Eerder gaf de minister al aan sluiting van Belgische centrales ook niet via Brussel te kunnen afdwingen, omdat er dan eerst EU-regels moeten zijn overtreden. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

De Belgische regering neemt zelfstandig een besluit om kernenergie toe te staan, net als Nederland. Wel wordt bekeken of burgers op enige afstand van een kerncentrale, meer dan 20 kilometer, ook de mogelijkheid kunnen krijgen om als belanghebbende in beroep te gaan tegen vergunningen.

Noodklok

Schultz is zich bewust van de protestactie langs de grens die momenteel wordt georganiseerd. ,,De demonstranten willen echter sluiting, en dat kan en wil ik niet vragen in mijn rol als minister. Daarom zal ik, in tegenstelling tot sommige Kamerleden, niet deelnemen aan die demonstratie.”

Vorig jaar kwam uit onderzoek naar voren dat de kans op een kernsmelting bij brand in de centrale Tihange immens groot zou zijn; maar liefst één keer in de tien jaar. Jan Bens, de topman van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc), luidde op basis van die conclusie in 2016 al de noodklok in België over de veiligheidscultuur.

Ondanks die aankondiging en een reeks incidenten bij de centrales, willen de Belgen niet het zekere voor het onzekere nemen. Ze zijn van plan Tihange en Doel nog tien jaar door te laten produceren om een dreigend stroomtekort op te lossen. ,,Ik blijf er bovenop zitten”, zei minister Schultz, die de volle steun van de Tweede Kamer heeft.